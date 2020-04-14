الحكومة المحلية في المثنى تعلن تهيئة 40 الف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المستحقين

2020/04/14 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت الحكومة المحلية في المثنى، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الإجراءات الرسمية لتهيئة 40 الف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على عدد من الشرائح ومنها ذوي الدخل المحدود والقوات الأمنية والكوادر الصحية.وقال المحافظ احمد منفي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الحكومة المحلية ستعمل على إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي السكنية […]

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