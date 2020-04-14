صحة أربيل: شفاء 22 مصاباً من فايروس “كورونا”

2020/04/14 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحة اربيل ، الثلاثاء، عن تعافي مصابين من فيروس كورونا، البالغ عددهم 22 مصاباً.وقال المتحدث باسم صحة اربيل الدكتور بژار عيسى، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “منذ يوم امس والى اليوم تماثل للشفاء 22 شخصاً مصاباً بالفيروس”.وبين، “تبقى في الوقت الحالي في جميع مستشفيات اربيل 95 مصاباً فقط، وجميعهم اوضاعهم مستقرة”، […]

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