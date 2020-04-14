2020/04/14 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عازمون على تمرير الحكومة.. وارتفاع سقف المطالب سيذهب أدراج الرياح) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عازمون على تمرير الحكومة.. وارتفاع سقف المطالب سيذهب أدراج الرياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).