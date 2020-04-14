2020/04/14 | 14:55 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال السياسي العراقي المستقل، السيد عزت الشابندر، إن التوافق على اسم في كل المعايير، أفضل من البقاء في دائرة من الضياع لأكثر من ستة أشهر، وشيراً إلى أن الكاظمي جاء نتيجة لتوافق دولي وإقليمي انسجم معه موقف الكتل التي تناقضت طيلة هذه الفترة، وأوضح الشابندر في تصريح صحفي تابعته وكالة /SNG/، أنه شخصيًا يرحب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: التوافق على اسم في كل المعايير أفضل من البقاء في دائرة من الضياع) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: التوافق على اسم في كل المعايير أفضل من البقاء في دائرة من الضياع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).