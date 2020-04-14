الكاظمي يعلن مشاركة متظاهرين بحكومته

2020/04/14 | 14:55 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة “متظاهرين” في الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في الائتلاف ضياء المعيني في تصريح صحفي، “قبل يومين كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وأكدنا له على يكون البرنامج الحكومي غير مطول، خصوصاً ان حكومته مؤقتة تتركز على نقطتين ...

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