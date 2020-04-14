عيد رأس السنة الايزيدية، كيف سيتم التعامل معه في ظل انتشار فيروس كورونا؟ تعرف عليه وعلى الأجراءات المتخذة هذه السنة

2020/04/14 | 14:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين يوافق يوم الأربعاء، الأول من نيسان من كل عام حسب التقويم الشرقي، وحسب التقويم الميلادي لهذه السنة يوافق يوم الأربعاء 2020/4/15، عيد رأس السنة الايزيدية، او كما يعرف بــ (جارشما سرى سالى)، ويحتفل الايزيديين في هذا العيد بمراسيم دينية واجتماعية خاصة، وله قدسية لديهم، ويقومون بزيارة معبد لالش المقدس والمزارات …

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