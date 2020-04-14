مجلس قضاء كوردستان يخلي سبيل أكثر من 800 سجين بـ

2020/04/14 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان يوم الاربعاء اخلاء سبيل 826 سجينا في محافظات اقليم كوردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك ضمن قرار (الافراج الشرطي) للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف النزلاء في سجون الاقليم.

وبحسب احصائية جديدة نشرها اعلام المجلس فانه تم اخلاء سبيل 159 محكوما في اربيل ، و348 في السليمانية، و319 في دهوك.

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