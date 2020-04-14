صور .. اندلاع حريق في مجمع تجاري جنوبي العراق

2020/04/14 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني يوم الثلاثاء ان حريقا اندلع في مجمع تجاري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن حريقا اندلع في المجمع الكوري قرب جسر الصابئة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية.

واضاف المصدر ان النيران امتدت للمنازل المجاورة ورجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق.

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