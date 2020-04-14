دهوك تصدر قرارات تخص أصحاب حقول الدواجن ومحال بيع لحوم الدجاج

2020/04/14 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير الانتاج الحيواني في محافظة دهوك ريدير صدقي، يوم الثلاثاء، عن صدور عدّة قرارات بالتتنسيق مع خلية الأزمة في المحافظة بشأن أصحاب حقول الدواجن ومحال بيع لحوم الدجاج.وقال صدقي لـشفق نيوز، إنه "منذ بداية الازمة قمنا بالتنسيق مع خلية الازمة في محافظة دهوك وناقشنا المسائل التي تواجه اصحاب حقول الدواجن في المحافظة"، موضحا أنه "قررنا يوم أمس بالتنسيق مع خلية الازمة في دهوك بفتح محال بيع لحوم الدجاج في المدينة دهوك وكذلك في الاقضية النواحي التابعة لها".وأضاف "كما قررنا ايضا فتح الطريق امام اصحاب حقول الدواجن بنقل انتاجهم الى بغداد ومحافظات الجنوبية، ووجهنا اصحاب مجازر الدجاج بفتح معاملهم واستقبال الدجاج المحلي".وأشار صدقي إلى "وجود 3 مجازر في شيخان و بردش وكذلك في سميل، إضافة إلى 293 حقلا للدواجن في المحافظة تنتج في كل وجبة 4 مليون و350 الف دجاجة"، لافتا إلى أن "انتاج الدجاج في المحافظة يصل الى 300 الف طن شهريا".وتوقع صباح دوسكى صاحب مشروع لتربية الدواجن في دهوك خلال حديثه لـشفق نيوز، "خسارة كبيرة تصل إلى 350 الف دولار اذا ما بقيت الاوضاع على ماهي عليه بشان فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان".وناشد دوسكى حكومة اقليم كوردستان بـ"فتح السوق امام منتوجاتهم"، مشيرا الى ان "العلف غير متوفر في السوق بسبب غلق معامل العلف".

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