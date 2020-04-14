الهند تعتزم ملء مخزونات النفط الاستراتيجية بحلول الأسبوع الثالث من آيار

2020/04/14 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال العضو المنتدب للشركة المعنية بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي الهندي، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم ملء المخزونات عن آخرها بحلول الأسبوع الثالث من أيار بنقل نحو 19 مليون برميل لتلك المواقع بحلول ذلك الموعد.

وتنقل الهند النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمساعدة المصافي في البلاد على تقليص الفائض من الخام لديها مع تسبب إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في الحد من استهلاك الوقود في قطاعي المواصلات والصناعة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتراجع الطلب على الوقود في الهند في آذار بنسبة 17.8 بالمئة ليصل لأدنى مستوى فيما يزيد عن عقدين.

وقال ه.ب.س أهوجا العضو المنتدب لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية "اعتبارا من الآن..



الخطة هي ملء المخزونات (بحلول الأسبوع الثالث من أيار) قبل حلول موعد الأمطار الموسمية.



نشتري النفط من المصافي الحكومية".

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الهند تعتزم شراء النفط من السعودية والإمارات مستغلة الأسعار المنخفضة للخام لملء احتياطاتها البترولية الاستراتيجية عن آخرها.

وقال أهوجا "نستفيد من الأسعار المنخفضة للنفط" مشيرا إلى أن أغلب تلك الشحنات مرتبطة بسعر البيع الرسمي نيسان.

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