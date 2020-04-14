كلية الهندسة في ذي قار تجهز الصحة بجهاز التعفير الالكتروني

2020/04/14 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قاربحضور مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري استلمت دائرة الصحة جهاز التعفير الالكتروني المقدم من قبل كلية الهندسة في جامعة ذي قار.وقال عميد الكلية الدكتور عدنان عبد الحسين، لـ”العهد نيوز”، ان “هذا الجهاز تم صناعته في الكلية لغرض تعفير للموظفين والمواطنين الداخلين والخارجين الى المؤسسة الصحية”.وأكد عبدالحسين […]

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