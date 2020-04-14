مراسلنا: حريق يلتهم مجمعا للمواد الاحتياطية في سوق الشيوخ (صور)

2020/04/14 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار نشب حريقا كبيرا في مجمع للمواد الاحتياطية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية.وقال مراسل العهد نيوز، بأن “حريقا قد نشب في مجمع للمواد الاحتياطية بمدخل قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، ولم تسجل أي اصابات بشرية، الخسائر مادية فقط”.

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