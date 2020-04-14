هولندا تسجل 122 حالة وفاة بسبب كورونا و868 إصابة جديدة


هولندا تسجل 122 حالة وفاة بسبب كورونا و868 إصابة جديدة
2020/04/14 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هولندا تسجل 122 حالة وفاة بسبب كورونا و868 إصابة جديدة

 

يتبع.

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