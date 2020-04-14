نائب يدعو لإعادة التفاوض حول قرار ’’أوبك+’’ الأخير ويطالب بالانسحاب من المنظمة ’’إذا اضطررنا’’


نائب يدعو لإعادة التفاوض حول قرار ’’أوبك+’’ الأخير ويطالب بالانسحاب من المنظمة ’’إذا اضطررنا’’
2020/04/14 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، الى إعادة التفاوض حول قرار "أوبك+"...

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