نائب يدعو لإعادة التفاوض حول قرار ’’أوبك+’’ الأخير ويطالب بالانسحاب من المنظمة ’’إذا اضطررنا’’

2020/04/14 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، الى إعادة التفاوض حول قرار "أوبك+"...





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