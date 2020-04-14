شرطة النجف تنفي وقوع ’’دكة عشائرية’’ بالمحافظة وتوضح بشأن الفيديوهات المتداولة

2020/04/14 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

نفت مديرية شرطة النجف، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، حدوث أي "دكة عشائرية" في المحافظة، على ...





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