وفاة زعيم حزب تركي بفيروس كورونا

2020/04/14 | 15:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توفي زعيم حزب "تركيا المستقلة" حيدر باش، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في وقت بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 61049، والوفيات 1296.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة باش، وقال في تغريدته عبر صفحته على "تويتر": "أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازي لكل أقربائهم.



وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة".

كما قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية التركية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول".

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت الاثنين في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 61 ألفا و49 إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.

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