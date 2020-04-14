رغم إعلان حالة الإنذار القصوى.. شوارع الحلة تزدحم بالسيارات والمارة (صور)

2020/04/14 | 15:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شهدت مدينة الحلة، اليوم الثلاثاء، زحاماً بالسيارات والمواطنين بالتزامن مع اعلان محافظ بابل حالة الانذار بنسبة 100% بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

وقال مراسل "الغد برس" ان منطقة الجبل في مركز مدينة الحلة شهدت اليوم زحاماً بالسيارات والمواطنين بالتزامن مع اعلان محافظ بابل الانذار بنسبة 100% بعد تسجيل اصابات بكورونا.

واشار الى ان القوت الامنية متواجدة في المنطقة ومكلفة بتطبيق إجراءات حظر التجوال إلا أنها لا تمنع من التواجد خارج المنازل.

يذكر ان مصدر امني افاد لـ"الغد برس" ان محفظ بابل اعلن حالة الانذار 100% على خلفية تسجيل اصابات جديدة بكورونا.

وأعلنت خلية الازمة في محافظة بابل صباح اليوم عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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