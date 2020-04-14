بالصور...حريق يلتهم مجمعا تجاريا بقضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية

2020/04/14 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مراسل، كلكامش برس في محافظة ذي قار، بأن حريقا نشب في مجمع للمواد الاحتياطية في قضاء سوق الشيوخ، جنوب الناصرية مركز محافظة ذي قار.وقال المراسل، إن الحريق نشب في مجمع الكرد للمواد الاحتياطية للسيارات بمدخل قضاء سوق الشيوخ، وكانت الخسائر مادية فقط، ولم يتعرض أي أحد للأذى.

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