نائب: على القوى الكردية والسنية تخويل الكاظمي باختيار كابينته الوزارية

2020/04/14 | 15:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد النائب غايب العميري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تخويل القوى الكردية والسنية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي باختيار كابينته الوزارية، مع الحفاظ على تمثيل المكونات والاقليات.

وقال العميري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "تخويل المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي من قبل قادة القوى الشيعية خطوة مهمة تحسب للقوى الشيعية وهدف مهم من اجل اختيار كابينة وزارية بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وقد تسهم في تسهيل وانجاح مهمة المكلف الكاظمي".

واضاف "لكن يجب ان لا يقتصر التخويل للمكلف الكاظمي على القوى الشيعية فقط، بل يجب على القوى السنية والكردية ان تبادر كذلك بتخول المكلف الكاظمي".

وتابع "مع التشديد بالحفاظ على تمثيل المكونات بل ابعد من ذلك وحتى تمثيل الاقليات في الكابينة الحكومية المرتقبة".

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