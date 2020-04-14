الحوار_المتمدن #طلعت_رضوان - طلعت رضوان - الأوبئة ودور العلماء فى مقاومتها

2020/04/14 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلعت_رضوان جاء وباء كورونا الذى اجتاح الصين فى البداية، ثـمّ انتشرفى أكثرمن دولة، ليفتح موضوع غاية فى الأهمية، وهو دور العلماء فى مقاومة تلك الأوبئة التى تسبـّـبتْ فى قتل الملايين، على مر التاريخ، وعلى سبيل المثال: ظلّ السكان فى معظم أنحاء العالم، يتعرّضون (بين حين وآخر) لوباء الكوليرا.



وجاء فى السجلات المدوّنة- منذ عصرأبوقراط (460- 377ق.



م) وعصر جالينوس (129- 216م) وصف يــُـعتقد أنه هوفيروس الكوليرا......

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