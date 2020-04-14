2020/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر صحية إيطالية، بزيادة جديدة في القائمة المحزنة بالأطباء الذين فقدوا حياتهم في خضم انتشار وباء فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد في وفيات الأطباء في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد في وفيات الأطباء في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).