تخفيض إنتاج نفط العراق يفتح النار ضد الحكومة المنصرفة: تصريحات غاضبة من نائب ووزير أسبق

2020/04/14 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، الى إعادة التفاوض حول قرار “أوبك+” الأخير، فيما طالب بالانسحاب من المنظمة اذا اضطر العراق.وذكر الدراجي في تغريدة عبر منصة “تويتر”، أن “الحكومة عليها عدم الالتزام بقرار أوبك لتخفيض الإنتاج، وإعادة التفاوض حتى لو اضطر العراق للانسحاب من المنظمة كما فعلت اندونسيا وقطر”.وأضاف، […]

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