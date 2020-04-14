اعتقال سائق وزير بالجرم المشهود بتهمة الرشوة

2020/04/14 | 15:28 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت سائق احد الوزراء بـ"الجرم المشهود" بتهمة الرشوة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الاستخبارات تمكنت اليوم من اعتقال سائق احد الوزراء ويدعى (هـ، أ) بالجرم المشهود بتهمة الرشوة".

واضاف ان "الوزير يتوسط الان بهدف اطلاق سراح سائقه، وترتيب الموضوع".

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