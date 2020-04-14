وزارة الصحة تباشر بتطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا بتقنية نقل البلازما

2020/04/14 | 15:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، عن مباشرتها بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى كورونا بتقنية نقل البلازما بعد نجاح التجارب في عدة دول.وقالت الوزارة بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على توجيه وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي بوضع بروتوكول علاجي لاستخدام البلازما في علاج مرضى كورونا فايروس وبعد التجارب التي […]

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