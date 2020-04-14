البرلمان يبدأ بعملية تعقيم استعداداً للتصويت على حكومة الكاظمي قبل رمضان

2020/04/14 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عن موعد تصويت مجلس النواب على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في التحالف، النائب فاضل الفتلاوي، في تصريحات صحفية، ان "مجلس النواب العراقي، سيعقد جلسته قبل بداية شهر رمضان، وسيصوت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي"، مؤكداً ان "جلسة منح الثقة، سوف تعقد بشكل طبيعي وليس بتصويت الإلكتروني، فهذا الاجراء مستبعد جداً".وبين الفتلاوي ان "جلسة منح الثقة، ستكون وفق اجراءات مشددة وقائية، بسبب وباء فيروس كورونا، فستكون هناك عمليات (فحص) و (تعقيم)، كما هناك قاعة كبيرة جداً في البرلمان، من أجل جعل مسافة بين كل نائب ونائب".وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي في 9 نيسان الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.ويحظى الكاظمي بتأييد غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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