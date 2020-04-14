عودة الحياة لمدينة باربيل بعد خلوها من فيروس كورونا

2020/04/14 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان اعلنت صحة اربيل ، خلو ناحية خليفان التي فرضت عليها قبل اسبوعين حجراً صحياً مشدداً عقب تفشي فيروس كورونا.وقال بژار موسى المتحدث باسم صحة اربيل لشفق نيوز، "تم اخذ قرار بفك الحجر الصحي عن ناحية خليفان منذ مساء امس، وعادت الناحية لأوضاعها الطبيعية كبقية مدن الاقليم".لكن موسى اكد ان اجراءات حظر التجوال السارية في اقليم كوردستان تشمل الناحية، بالرغم من كشفه على خلوها بالكامل من فيروس كورونا.وعن المصابين من سكان الناحية قال موسى، "اغلبهم تماثلوا للشفاء باستثناء عدد قليل جداً، موجودون حاليا بمستشفيات اربيل واوضاعهم مستقرة".وعلى النق ذاته اعلنت صحة اربيل ، الثلاثاء، عن تعافي مصابين من فيروس كورونا.وقال دكتور بژار عيسى المتحدث باسم صحة اربيل لشفق نيوز، "منذ يوم امس والى اليوم تماثل للشفاء 22 شخصاً مصاباً بالفيروس".واضاف، "تبقى في الوقت الحالي في جميع مستشفيات اربيل 95 مصاباً فقط، وجميعهم اوضاعهم مستقرة".واشار ايضا الى اعلان مرتقب للإحصائيات النهائية لحالات الشفاء في عاصمة اقليم كوردستان.وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء امس الاثنين في اخر احصاء رسمي عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، أن مجموع الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة السابقة بلغ (7216) شخصا في 30 مكانا مختلفا، بقي منهم الآن في الحجر فقط (1074) شخصا منهم (394) شخصا في اربيل و(36) في السليمانية و(620) شخصا في دهوك و(6) اشخاص في كرميان و(18) في رابرين.واضاف ان عدد الاشخاص الذين خرجوا من الحجر هو (6142) شخصا وعادوا لأسرهم بعد أن أمضوا مدة الحجر 14 يوما، مبينا ان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ (284) شخصا.واشار البيان الى ان الوزارة اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (1792) فحصا منها (989) في اربيل و(497) في السليمانية و(306) في دهوك، مبينا انه لم يتم تسجيل اية حالة ايجابية بين الذين تم فحصهم.واشار البيان الى ان العدد الاجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان يبلغ (330) مصابا، توفي منهم (4)، مبينا ان (190) مصابا اكتسبوا الشفاء التام، فيما يخضع الباقون للرعاية الطبية والعلاج لحد الان.ووجه البيان الشكر الى جميع الاطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الطبية العاملة، مطالبا المواطنين بعدم الخروج من منازلهم باي شكل من الاشكال والالتزام بالتعليمات الصحية والاتصال بالخط الساخن (122) عن الحالات الضرورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الحياة لمدينة باربيل بعد خلوها من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الحياة لمدينة باربيل بعد خلوها من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).