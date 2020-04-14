السليمانية تتخذ اجراءات بشأن استمرار الحظر بعد مخاطبة وزارة داخلية الاقليم

2020/04/14 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمعت لجنة العمليات العليا لمواجهة فيروس كورونا في السليمانية باشراف رئيس الحكومة المحلية هفال ابو بكر، وبحضور رئيس مجلس المحافظة.

تتمة..

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