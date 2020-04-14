العراق يحقق ارقام قياسية في انتاج محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي

2020/04/14 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق العراق ارقام قياسية تاريخية في انتاج محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي، مبينا ان الوزارة استنطبت اصناف للحنطة جديدة.وقال القيسي، ان “العراق سيحقق زيادة بانتاجه بنحو مليون طن مقارنة بالعام الماضي حيث سيصل الى نحو 6 ملاييين طن في نهاية الموسم”.واضاف ان “وزارة […]

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