خلية أزمة ديالى تصدر 9 قرارات جديدة بشأن التصدي لفيروس كورونا بالمحافظة

2020/04/14 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

عقد محافظ ديالى ورئيس خلية الازمة الحكومية مثنى التميمي، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، اجتماعا استثنائيا في ديوان المحافظة لمناقشة تداعيات فايروس كورونا.

وذكرت خلية أزمة ديالى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ ديالى ورئيس خلية الازمة الحكومية مثنى التميمي، عقد اجتماعا استثنائيا في ديوان المحافظة وسط بعقوبة وبحضور اعضاء الخلية لمناقشة جملة من الملفات الهامة ودراسة الاوضاع الراهنة حيال تداعيات فيروس كورونا وسبل تعزيز القدرات في مواجهتها".

وأضافت أن "رئيس خلية الأزمة اصدرت 9 قرارات هامة خلال الاجتماع الاستثنائي"، مبينا أنها وجاءت كالاتي، الايعاز الى بلديات ديالى وبلدية بعقوبة بتخصيص قطع اراض سكنية لكوادر صحة ديالى ومنتسبي القوات الامنية".

واشارت الخلية إلى "تمديد حظر التجوال الشامل في كل اقضية ونواحي ديالى الى غاية السبت القادم وتمديد الخضروات من علوة كلارا الى ديالى لغاية 18 نيسان الجاري ومنع دخول الزائرين من المحافظات الموبؤة بفيروس كورونا والتاكد على مواطني ديالى بعدم زيارة تلك المحافظات لحين زوال خطر الفيروس".

وتابعت: "تسهيل حركة الحاصدات الزراعية بين المناطق وفق الاليات المعتمدة من قبل خلية الازمة الحكومية والاستمرار بغلق المنافذ الحدودية لحين زوال خطر فيروس كورونا واستقرار الوضع الصحي، ومطالبة الحكومة الاتحادية بالاسراع بتوزيع المنحة المالية قبل شهر رمضان وصرف حصتين غذائتين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

ولفتت الخلية إلى "تكليف مديرية الامن الوطني ودائرة صحة ديالى بمتابعة ملف الوافدين من الخارج الى المحافظة والتاكيد على تطبيقهم الارشادات الوقائية، ومفاتحة رئاسة اركان الجيش العراقي بعدم السماح للعسكريين القادمين من محافظات موبؤة بفيروس كورونا بالالتحاق بوحداتهم في ديالى بالوقت الراهن لتفادي انتقال الفيروس، والايعاز للقوات الامنية بمختلف عناوينها بتسهيل عمل الفرق التطوعية والانسانية في كل المناطق دون اسنثناء وتقديم يد العون لها في اتمام برامجها الداعمة للفقراء والنازحين".

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