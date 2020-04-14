نائب عن ’’سائرون’’ يدعو القوى الكردية والسنية لتخويل الكاظمي اختيار كابينته ’’بعيداً عن المحاصصة’’

2020/04/14 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف ’’سائرون’’ غايب العميري، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، القوى السنية والكردية لتخويل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اختيار كابينته الوزارية بعيداً عن المحاصصة.

وقال العميري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تخويل المكلف الكاظمي من قبل قادة القوى الشيعية خطوة مهمة تحسب للقوى الشيعية وهدف مهم من أجل اختيار كابينة وزارية بعيدة عن المحاصصة الحزبية وقد تسهم في تسهيل وانجاح مهمة المكلف الكاظمي".

واستدرك قائلاً: "لكن يجب أن لا يقتصر التخويل للمكلف الكاظمي على القوى الشيعية فقط، بل يجب على القوى السنية والكردية أن تبادر كذلك بتخول المكلف الكاظمي".

وشدد على ضرورة "الحفاظ على تمثيل المكونات، بل أبعد من ذلك وحتى تمثيل الاقليات في الكابينة الحكومية المرتقبة".

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، الى إعادة التفاوض حول قرار "أوبك+" الأخير، فيما طالب بالانسحاب من المنظمة اذا اضطر العراق.

وذكر الدراجي في تغريدة عبر منصة "تويتر"، أن "الحكومة ع

بغداد اليوم- كردستان

أعلن مجلس القضاء الاعلى في كردستان، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، الافراج عن 826 سجيناً في محافظات الإقليم.

وبحسب وثيقة للقضاء باللغة الكردية ترجمتها (بغداد اليوم)، أنه تم الافراج عن 826 سجيناً في محافظات الإقليم ضمن الإفراج ال

بغداد اليوم- بغداد

مرت الأيام الأخيرة التي شهدت ما صار يعرف بـ ’’حرب الأسعار’’ بين السعودية وروسيا، مثل كابوس على المشهد الاقتصادي العراقي، الذي يعتمد بغالب وارداته على السائل الأسود، ويعد ثاني أكبر دول منظمة "أوبك&quo

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