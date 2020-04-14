بالصور.. وصول 155 عراقياً إلى مطار بغداد بعد إخلائهم برحلة استثنائية من مصر

2020/04/14 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، وصول 155 عراقياً إلى مطار بغداد، بعد إخلائهم برحلة استثنائية من مصر.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "تعلن وصول 155 عراقياً على متن الطائرة B737/YI-ASI التابعة لأسطول الناقل الوطني، ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى المجدولة لهذا اليوم والخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر."

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الناطق باسم الداخلية، أحمد الصحاف، تمكن الوزارة من تنسيق عودة حوالى4462 مواطنا من مُختلِف بلدان العالم.

وأوضح الصحاف، أن المواطنين، توزعوا بين "ماليزيا، والمملكة العربيّة السعوديّة، ومصر، وتركيا، والهند، وروسيا، وبيلاروسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الأمارات العربية المتحدة ولا تزال سفاراتنا تستجمع أعداد الراغبين في العودة إلى حين إجلائهم جميعاً من دول العالم".

واضاف: "واليوم تم تسييَر رحلة قادمة من السعوديّة على متنها 166، ورحلتين من القاهرة تقلان 324، ورحلة رابعة من ماليزيا على متنها 349 لإعادة العراقيين العالقين هناك".

واردف: "كما ستقوم سفارتنا لدى عمّان بإجلاء 115 عراقيّاً من أهل الأنبار كانوا عالقين في الأردن عن طريق البرّ، فضلا عن ذلك قامت سفارتنا لدى الكويت بالتنسيق مع السلطات المُختصّة هناك لنقل 166 من العراقيين العالقين قريباً".

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وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما يتم تناقلته على بعض مواقع التواصل من

بغداد اليوم- ذي قار

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وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن حريقاً التهم المجمع الكوري قرب جسر الصابئة، في قضاء الشيوخ جنوبي مد

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