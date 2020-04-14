2020/04/14 | 15:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد وجه البنك المركزي العراقي، الثلاثاء ، المصارف بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة من الجهات الرسمية.وتضمنت وثيقة صادرة عن البنك المركزي ، أنه "بناءً على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة مدير مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 آذار الماضي والتي استثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وانسيابية العمل، تنسب الآتي: توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من انتشار وباء كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يوجه المصارف بتلبية طلبات الزبائن لكافة ايام الأسبوع ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يوجه المصارف بتلبية طلبات الزبائن لكافة ايام الأسبوع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).