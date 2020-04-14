إيران تعلن تراجع المعدل اليومي لوفيات كورونا

2020/04/14 | 15:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت إيران الثلاثاء أن عدد وفيات وباء كوفيد-19 اليومي انخفض دون المئة للمرة الأولى منذ شهر.

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