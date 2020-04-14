2020/04/14 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” أن الرحلات العالمية منخفضة الآن 80%، تقريبا حتى أوائل أبريل/نيسان بسبب فيروس كورونا.وأضافت “إياتا” أن من المتوقع أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات الطيران تتكبد خسائر بالمليارات والنقل الجوي الدولي يؤكد تراجع الرحلات بنحو 80%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات الطيران تتكبد خسائر بالمليارات والنقل الجوي الدولي يؤكد تراجع الرحلات بنحو 80%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).