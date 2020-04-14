2020/04/14 | 15:41 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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(سومر نيوز) تفتتح ملف العنف الاسري في العراق: نساء تحت التعذيب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
من جديد، عاد قانون العنف الأسري إلى الواجهة، إثر واقعة الشابة ملاك في محافظة النجف، وتصاعد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
(سومر نيوز) تفتتح ملف العنف الاسري في العراق: نساء تحت التعذيب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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