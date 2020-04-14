(سومر نيوز) تفتتح ملف العنف الاسري في العراق: نساء تحت التعذيب

2020/04/14 | 15:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



من جديد، عاد قانون العنف الأسري إلى الواجهة، إثر واقعة الشابة ملاك في محافظة النجف، وتصاعد ...

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