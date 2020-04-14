مجيد: فريق ادارة الازمات زار سيطرة التون كوبري بكركوك لتسهيل مرور شاحنات المواد الغذائية

2020/04/14 | 15:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الثلاثاء، عن زيارة فريق ادارة الازمات لسيطرة التون كوبري في كركوك لتسهيل مرور الشاحانات المحملة بالمواد الغذائية، بناء على مناشدات السائقين.

وقال مجيد في تصريح لـ"الغد برس" إنه "بناء على المناشدات والاتصالات الهاتفية من قبل سائقي الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، على الخط الساخن للامانة العامة لمجلس الوزراء، زار فريق ادارة الازمات سيطرة التون كوبري في محافظة كركوك".

وتابع ان "الزيارة لغرض الاطلاع على الية مرور العجلات المحملة بالمواد الغذائية والخضروات والأدوية والعلاجات والمعقمات، وتسهيل مرورها دون عملية تأخير، عملاً بتوجيه خلية الأزمة واللجنة العليا للسلامة الوطنية".

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