فيروس كورونا.. من هم الأكثر عرضة للخطر ولماذا؟

2020/04/14 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة الإصابة بفيروس كورونا تلحق الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، لكن الانعكاسات مختلفة.والعامل الحاسم هو السن والجنس والأمراض السابقة.فيروس كورونا سينتشر في الأسابيع والشهور المقبلة بصفة سريعة ومن المتوقع ألا يتغير هذا حتى عندما يصبح الجو أكثر دفئا وينتهي الموسم المعتاد للزكام ونزلات البرد، حسبما قال كريستيان دروستن، اختصاصي الفيروسات […]

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