هل يعيش فيروس كورونا على أغلفة المنتجات وعربات التسوق؟

2020/04/14 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة​​​​​​​يتبع معظمنا الاجراءات الوقائية التي ينصح بها مثل غسل اليدين بانتظام والالتزام بالعزل المنزلي.لكن عند التسوق، نضطر للمس العديد من أسطح لمسها آخرون مثل أغلفة المنتجات وحتى المواد الغذائية.فهل يمثل ذلك خطراً علينا؟أصبحت العديد من متاجر المواد الغذائية تتبع إجراءات الوقاية المنصوص عليها، مثل الإلتزام بمسافة لا تقل عن متر ونصف […]

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