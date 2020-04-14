2020/04/14 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يتيح وضع فيروس كورونا بكونه وباءً حديثًا لم يتم التعرف على خصائصه بشكل شامل حتى الان، اراءً طبية تضرب بعضًا من الاجراءات الوقائية المتبعة في العالم، حيث مازال النقاش لم يحسم حتى الان جدوى القفازات فضلًا عن الكمامات بالرغم من التوصية لاستخدامها “احتياطًا”.وخرج بعض الأطباء عن قاعدة التوصيات، وخصوصاً فيما يتعلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن أن تقي القفازات من الإصابة بكورونا فعلًا؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن أن تقي القفازات من الإصابة بكورونا فعلًا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).