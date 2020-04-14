بالوثيقة.. صحة كربلاء تمنح موظفيها مخصصات خطورة بنسبة 30% من الراتب

2020/04/14 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، منح الموظفين من خريجي الكليات والمعاهد زيادة مخصصات خطورة بنسبة 30% من الراتب.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها "تقرر منح موظفي دائرتنا من العناوين الوظيفية المدرجة ادناه مخصصات خطورة بنسبة 30% من الراتب اعتبارا من تاريخ صدور القانون بتاريخ 13/1/2020".

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