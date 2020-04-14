بنيان : اتحاد الكرة على تناغم وتوافق مع وزارة الشباب والرياضة

2020/04/14 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، اليوم الثلاثاء، ان كرة القدم وجماهيريتها الواسعة، تدعو الى ان تكون مؤسستها على تناغم وتوافق وانسجام بالرؤى مع الشريحة العريضة التي تمثلها.واضاف بنيان في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "كرة القدم ومؤسستها العريقة، من الشجاعة والصراحة والقوة ان تفصح عن طروحاتها بشفافية ودون مواربة تدعوها للاختباء خلف هذا العنوان او ذاك، او تخول من ينوب عنها بالتصريح او التلميح.جاء ذلك ردا على ما تم تداوله من بيان للاتحادات الرياضية تدعو فيه الى عدم تجديد استيزار وزير الشباب في الكابينة الحكومية المقبلة.وزاد بنيان بالقول: تربطنا بوزير الشباب والرياضة علاقة متينة، اساسها الصراحة والوضوح وعدم المجاملة، اكدتها الفترة الماضية من العمل المشترك الذي أطرته المصلحة العامة والنأي عن شخصنة الامور، وكان مثالا للرجل العملي والمهني والمحب لبلده ورياضته.

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