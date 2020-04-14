الكاظمي يؤكد قرب تشكيل الحكومة وستكون بمشاركة جميع الشرائح بما فيها المتظاهرون

2020/04/14 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي عن مشاركة متظاهرين في الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في الوطنية ضياء المعيني لل( المستقلة).اليوم الثلاثاء “قبل يومين كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وأكدنا له على يكون البرنامج الحكومي غير مطول، خصوصاً ان حكومته مؤقتة تتركز على نقطتين […]

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