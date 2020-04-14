اختيار الكاظمي مسرحية كوميدية غير مضحكة

2020/04/14 | 16:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي مسلسل الأحداث الدرامية التي أدت إلى استغلال اراضي العراق الجديد وانتهي ذلك الفصل الساخر المضحك الذي كانت تمثله امريكا وايران له في إطار اللعبة الكبرى التي لعبت...أكمل القراءة ←

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