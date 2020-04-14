‏الصحة تباشر بتطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا بتقنية نقل البلازما

2020/04/14 | 16:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى كورونا بتقنية نقل البلازما.

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