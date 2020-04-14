2020/04/14 | 16:37 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتطبيق البروتوكول العلاجي لعلاج مرضى كورونا بتقنية نقل البلازما.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تباشر بتطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا بتقنية نقل البلازما
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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