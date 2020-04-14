السعودية.. 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

2020/04/14 | 16:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 435 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.

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