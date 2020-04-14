السعودية تسجل 8 وفيات جديدة بكورونا والإصابات تتخطى 5 آلاف

2020/04/14 | 16:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، إن هناك 8 حالات وفيات لغير سعوديين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن أمس الاثنين أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت تقريباً خلال أسبوع، ما يشكل تحدياً للجميع.

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