مدير صحة الكرخ: لم نسجل اية اصابة بكورونا لزائري الكاظم.. لدينا مشكلتان تظهران على مواقع التواصل

2020/04/14 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الثلاثاء، إن الكوادر الصحية، لم تسجل مصابين بفيروس كورونا، ضمن قاطع الكرخ، لمن أدو زيارة الإمام الكاظم، والتي تزامنت مع فرض حظر التجوال، في العاصمة بغداد، بعد تفشي الفيروس فيها.

وذكر، الحجامي، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم )، أن "اغلب المصابين المسجلين لدينا لم ينقلوا العدوى لعوائلهم، وإن حدث الأمر فإنه حصل مع عدد قليل من العوائل وهذا شيء مهم ساهم بانحسار المرض".

واضاف: "سجلنا في جانب الكرخ 26 حالة إصابة بكورونا، بعد زيارة الامام الكاظم وجميعهم لم يؤدوا الزيارة او يختلطوا مع مشاركين فيها"، مستغربا "وجود من يرفض ما نقدمه بهذا الشأن، نحن نتحدث عن وقائع علمية ولم نسجل إصابات بعد الزيارة لمن ادوا الزيارة".

وأردف: "نقول للمواطنين، إن أغلب الحالات التي تصور بالهواتف وتنقل على انها لمصابين بكورونا، في جانب الكرخ او بغداد اتضح ان المرضى فيها هم لحالات وامراض لا علاقة لها بكورونا وهدف من صورها، وقال إنها لمصابين بكورونا هو الإرباك وإثارة القلق لدى المواطنين".

وأكمل: "لدينا مشكلة ايضاً تسبب بقلق لدى المواطنين، وهي حالات يتصل فيها البعض بالمؤسسات الصحية ويقول ان البيت الفلاني بالعنوان الفلاني فيه مصابين بكورونا، وحيث تأتي الفرق الصحية وتجري فحوصات وتحقق الأجهزة الأمنية يتضح ان الامر كذب وان حالات العداوات الشخصية والخلافات أحيانا تدفع البعض لهكذا بلاغات كاذبة وهذا امر يتسبب بمشاكل تدفع ثمنها عوائل لم تسجل ولو إصابة واحدة".

ومضى بالقول: "نزور المناطق الشعبية يومياً لمراقبة وضع فيروس كورونا والإصابات وهناك تذمر واضح من حظر التجوال ومطالبات برفعه"، مستدركا "لكن هذا الطلب ليس من مصلحة المواطنين وعليهم أن يصبروا أكثر كي لا نعود الى وراء وتسجل المزيد من الإصابات والوفيات".

وكانت وزارة الصحة، اعلنت امس الاثنين، تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وحالتي وفاة، إضافة الى 77 حالة شفاء من الفيروس.

وذكرت الصحة، في الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق اليوم، أن "مختبرات الصحة المختصة سجلت خلال (24) ساعة الماضية (2376) فحصا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (37791) نموذج".

واضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (26) إصابة مؤكدة في عموم العراق، وزعت على مناطق، العاصمة في جانب الرصافة 3 حالات، وفي جانب الكرخ إصابة واحدة ومدينة الطب إصابة واحدة ايضا".

وتابع البيان، أما "محافظة النجف فقد سجلت اصابتين، ومحافظة واسط 3 اصابات، وميسان اصابة واحدة، والبصرة 6 اصابات وبابل اصابتين، فيما سجلت محافظة ذي قار اصابتين والديوانية 3 اصابات".

ولفت بيان الموقف الوبائي للصحة، إلى تسجيل "حالتي وفاة، حالة واحدة في بغداد بجانب الكرخ وحالة واحدة في مدينة الطب"، مبيناً أن "حالات الشفاء بلغت (77) حالة، ووزعت على مناطق، الرصافة في بغداد 25 حالة، والكرخ 3 حالات، ومحافظة النجف 14، والسليمانية 8، واربيل 11، وكربلاء 2، وحالة واحدة في كل من كركوك والبصرة وبابل، فيما سجلت ديالى حالتي وفاة وذي قار 9 حالات".

وبناءً على الموقف الوبائي لليوم الاثنين، بينت وزارة الصحة، أن "مجموع العدد الكلي للإصابات بلغ 1378 إصابة، ومجموع الوفيات 78، مقابل شفاء 717 حالة من المرض".

بغداد اليوم-بغداد

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وقالت حاجي في حديث خصت به (بغ

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وتوقعت الهيأة، أن يشهد ا

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