مصرف الرافدين يقرر تأجيل استيفاء قروض القطاع الخاص لشهرين

2020/04/14 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين لمدة شهرين.

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