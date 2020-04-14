مفوضية حقوق الإنسان تصدر أول تقرير عن وباء كورونا في العراق

2020/04/14 | 16:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أول تقرير عن فيروس كورونا في العراق، وتضمن التقرير تغطية الفترة من 24 شباط الماضي ولغاية الثامن من نيسان الجاري.وللاطلاع على التفاصيل أضغط هنا

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