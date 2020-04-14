السعودية تعلن تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/14 | 16:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5300 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، "وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 5369 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة".

​وأضاف أنه "تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 73 حالة".

​وأشار إلى "تعافي 84 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الوباء إلى 889 شخصا".

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